A101 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu| Televizyon, fırın ve bir çok üründe ücretsiz kurulum

A-101 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 27 Ağustos perşembeden itibaren bir çok üründe dev indirimler satışa sunuldu. 2 yıl garantili Vestel çamaşır makinesi, fırın alana teslimat ve kurulum ücretsiz!

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.

A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir.

A101 AKTÜEL 27 AĞUSTOS 2020

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 39,95 TL Buket Sürahi 2,5 Litre 8,50 TL Luminrac Arcopal Tabak Çeşitleri 5,95 TL Sinbo Emaye Kek Kalıbı 28 cm 19,95 TL Erzak Kabı 7,50 TL Metaltex Renkli Metal Süzgeç 20 cm 15,95 TL Trend Saklama Kabı 3'lü 4,95 TL LAV Cam Kase Seti 7'li 24,95 TL Keramika Çift Renkli Kase / Kupa 4,95 TL Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 2,50 TL Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 3000 cc 8,50 TL Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 5000 cc 10,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Priz 49,95 TL Piranha Diital Kol Saati 39,95 TL Piranha Esnek Telefon / Tablet Tutucu 19,95 TL Cem Granit Karnıyarık Tenceresi 26 cm 59,90 TL Cem Granit Tava 26 cm 27,50 TL Cem Granit Tencere 24 cm 59,90 TL Ahşap Kesme Tahtası 6,50 TL Hascevher Çelik Tencere 10,5 Litre 79,95 TL

Kaymaz Tabanlı Emboss Halı 120x180 cm 59,95 TL Kaymaz Tabanlı Salon Halısı 4m2 99,95 TL Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TL

Bay / Bayan Omuz Askılı Çanta 19,95 TL Çekmece Düzenleyici 4'lü 4,95 TL

Çantalı Vakumlu Hurç 19,95 TL Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,50 TL

Kavanoz Kapağı 0,30 TL Paşabahçe Dondurmalık 2'li 5,95 TL Rooc Lazer Kesim Bıçak 4,95 TL Rooc Bıçak Seti Çeşitleri 3'lü 6,50 TL Yuvalak Kase 9,95 TL Figürlü Dondurma Kalıbı 4,95 TL Lisanslı Cam Matara 500 cc 7,95 TL Lisanslı Pipetli Cam Bardak 7,95 TL Çok Amaçlı Organizer 3'lü 19,95 TL Jute Kirli Çamaşır Sepeti 32,50 TLi Jute Köşeli Sepet 14,95 TL Jute Klozet Fırçası 4,95 TL

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led Tv 2.399 TL HI-LEVEL HL40DLK13 40" Full HD Android Tv 1.549 TL Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu 2.799 TL Samsung Galaxy Tab A SM-T510 Tablet 1.299 TL Dolu Shara Akülü Araba 899,95 TL Schafer Vakum Dik Süpürge 169 TL Kiwi El Mikseri 69,95 TL Samsung Mikrodalga Fırın 489 TL Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 69,95 TL Aprilla Dijital Banyo Baskülü 45 TL Kiwi Su Isıtıcı 1,8 Litre 59,95 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL Kiwi Buharlı Temizleyici Mop 199 TL Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL SEG STF 65 Turbo Fırın 1.049 TL SEG SCM-7101 Çamaşır Makinesi 1.199 TL 5 Raflı Kitaplık 99,95 TL Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 179,95 TL Trend Sandalye 49,95 TL Piraha Silikon Tabancası 24,95 TL Piranha Akıllı Saat 49,95 TL Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 39,95 TL