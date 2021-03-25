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A-101 kaçta açılıyor 2021? Hafta içi A-101 açılış kapanış saati 2021

Gıda alışverişi için en çok tercih edilen marketlerin başında gelen A-101'in çalışma saatleri merak konusu oldu. Vatandaşlar, A-101 hafta içi, hafta sonu kaçta açılıp kapanıyor? sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel A-101 açılış kapanış saatleri 2021....

A-101 kaçta açılıyor 2021? Hafta içi A-101 açılış kapanış saati 2021

Koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalar illerin risk oranına göre yeniden düzenlendi. Kısıtlamalar ile birlikte market açılış kapanış saatleri de güncelleniyor. Buna göre bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerine hizmet verecek. İşte A-101 kaçta açılıyor 2021? Kaçta kapanıyor? sorularının yanıtlarına ilişkin detaylar...

A-101 KAÇTA AÇILIYOR?

A-101 çalışma saatleri şöyle;

*A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası 

*A101 hafta sonu cumartesi 10.00- 20.00 arası 

*A101 hafta sonu pazar 10.00- 17.00 arası

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

BİM hafta içi 10.00'da açılıyor ve akşam 20.00'da kapanıyor.

BİM hafta sonu cumartesi ise sabah 10.00 akşam 20.00 arası çalışıyor.

Pazar da sabah 10.00 akşam 17.00 arası çalışıyor.

A-101 kaçta açılıyor 2021? Hafta içi A-101 açılış kapanış saati 2021

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası hizmet veriyor.

ŞOK hafta sonu cumartesi saat 10.00'da kapısını açıyor ve akşam 20.00'da kapatıyor.

ŞOK hafta sonu pazar günleri de saat 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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