Tüm Müslümanlar tarafından 20 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı, toplamda 4 gün sürerek 23 Temmuz'da sona erecek. Bayrama kısa bir süre kala vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi olan 2021 kurbanlık fiyatları da arama listelerinin başında geliyor. İşte A-101 kurbanlık fiyatları 2021 | A-101 kurbanlık 2021 fiyat listesi...

A-101 KURBANLIK FİYATLARI 2021

Kurban Bayramı'nda bu ibadeti yerine getirmek isteyen Müslümanlar için iki farklı seçenek bulunuyor. Maddi durumu yeterli olan kişiler büyükbaş hayvan kesimi yaparken bu ibadete daha düşük bütçe ayırabilecek kişiler de koyun, koç, keçi gibi küçükbaş hayvanları tercih ediyor.

Vatandaşın cebinin dostu olan A-101, bu bayram da yüzleri güldürdü. Getirdiği kurbanlıklarla uygun fiyatlarla satış gerçekleştiren aktüel markette, en az 16 kg ağırlığında olan Karaman koç, bin 695 TL'den satışa sunuldu.

Büyükbaş hayvanda ise kişi başı en az 20 kg et vaadinde bulunan A-101 aktüel market, 1/7 hisseyi bin 795 TL'den satıyor. Bu kapsamda büyükbaş hayvanın toplam maliyeti 12 bin 565 TL oluyor.

Türkiye'nin en verimli ve bereketli topraklarında yetiştirilen, özel, hijyenik ve İslami usullere uygun olarak kesilen etler, bu Kurban Bayramı'nda A101 aracılığıyla sizlerle buluşuyor. Kurban Bayramı'nda Müslüman aleminin ibadetlerini en uygun şekilde yerine getirebilmeleri için kolaylık sağlayan kurbanlık satışı, bir yandan muhtaç insanlara yardım edilmesine olanak sunarken diğer yandan sevginin, dostluğun ve paylaşmanın temsilcisi haline geliyor.

A-101 KURBANLIK 2021 FİYAT LİSTESİ

KARAMAN KOÇ KURBANLIK KOLİSİ 1695 TL

Irkı Karaman kuzu olan, net olarak minimum 16 kg ağırlığında; bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but, kuyruk yağı ve takım sakatatı(ciğer, yürek, böbrek) içeren kurbanlık koli seçeneğidir.

1/7 HİSSE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE KOLİSİ 1795 TL

Kurbanlık vasfına uygun büyükbaş hayvanın kesilip kemiksiz hale getirildikten sonra, yağı ve sakatatı dahil (ciğer, yürek, böbrek) 1/7 oranında eşit hisselere ayrılan net olarak minimum 20 kg ağırlığındaki kurbanlık koli seçeneğidir.

A-101'de kurbanınızı dilerseniz internetten sipariş verebilir ve mağazan teslim alabilir; dilerseniz hayır kurumuna bağışlayabilirsiniz.

A-101'in online sitesinden, İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz kurbanınızı hayır kurumuna (ZİÇEV - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey; sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.

ADIM ADIM A-101 KURBANLIK SATIN ALMA

1. ADIM | Sepete Ekleme:

Kurbanlık seçiminizi yapıp, sepete ekleye basınca açılan ekranda alıcı bilgisini giriniz. Bağış ürünü seçilmesi durumunda ZİÇEV seçili gelecektir.

2. ADIM | Vekalet Onaylama:

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban vekalet bilgisi girerek kimin adına vekalet vereceğinizi belirtiniz.

3. ADIM | Mağaza Seçimi:

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban siparişinizi teslim almak istediğiniz mağazayı seçebilirsiniz.

4. ADIM | Ödeme:

Ödemenizi debit ve kredi kartıyla tek çekim ya da İş Bankası Maximum, Yapı Kredi World, Garanti Bonus ve Online siparişlere özel Akbank Axess kredi kartlarıyla peşin fiyatına taksitli olarak yapabilirsiniz. Siparişinizle ilgili bilgilendirme maili gönderilecektir.

5. ADIM | Teslimat:

Kurbanınızı, kesim yoğunluğuna bağlı olarak mağazaya ulaşma durumuna ve illere göre Kurban Bayramının 2.gününden itibaren seçtiğiniz mağazadan alabilirsiniz

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Kurban işlemlerinde Covid-19 denetimleri uygulanıyor mu?

Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimli kesim, paketleme ve sevkiyat yapılır. Personelimizin dezenfekte edilmiş alanlarda; maske kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışması sağlanır.

Kurbanlık ürünleriniz nelerdir?

Karaman Koç Kurbanlık Kolisi: Irkı Karaman kuzu olan, net olarak minimum 16 kg ağırlığında; bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but, kuyruk yağı ve takım sakatatı(ciğer, yürek, böbrek) içeren kurbanlık koli seçeneğidir.

1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Kolisi: Kurbanlık vasfına uygun büyükbaş hayvanın kesilip kemiksiz hale getirildikten sonra, yağı ve sakatatı dahil (ciğer, yürek, böbrek) 1/7 oranında eşit hisselere ayrılan net olarak minimum 20 kg ağırlığındaki kurbanlık koli seçeneğidir.

Kesim sonrası kurbanlık hayvanın sakatatlarında hastalık tespit edilmesi durumunda koliye sakatat ağırlığı kadar kemiksiz et eklenir.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığından Alınan Fetva

Din İşleri Yüksek Kurulu'na başvuran bazı ticari işletmeler, müşterilerinin taleplerini karşılamak üzere vekâletle kurban kesim organizasyonu yapmak istediklerini beyanla konunun dini boyutuna ilişkin bilgi almak istemektedirler.

Bu türden bir organizasyon yapacak işletmelerin dini bakımdan aşağıdaki hususlara riayet etmesi gerekir:

Kurban, mali bir ibadet olduğundan bu ibadeti ifa eden kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi başkasına vekâlet vererek de kestirebilir. Günümüzde özellikle büyükşehirlerde yaşamanın getirdiği zorlukların, bu ibadetin bireysel olarak ifasını zorlaştırması, insanları bu hususta kolaylaştırıcı rol oynayan organizasyonlara yönlendirmektedir.

İşletmenin, büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere iki farklı kurban seçeneği sunması mümkündür. Bu durumda vekâlet veren kişilerin, büyükbaş veya küçükbaş kurbandan hangisine talip olduğunu açıkça belirtmesi gerekir.

Kurbanlık hayvanın nakit olarak satışı caiz olduğu gibi kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak satışı da caizdir.

Kurban için işletmeye başvuran müşteriden, kurbanın alım-satım ve kesimi için umumi vekâlet alınması gerekir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak verilebileceği gibi telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile de verilebilir. Bunun için bir vekâlet formunun hazırlanması ve bu hususun söz konusu formda açıkça beyan edilerek müşterinin onayına sunulması tavsiye edilir.

Kurbanlık olarak kesilecek hayvanlarla ilgili olarak aldatma ve aldanma olmaması bakımından asgari kg. taahhüdünde bulunulabilir. Kesilen hayvan, taahhüt edilen miktarın altında çıkarsa yeni bir kurbanlık hayvan kesilerek taahhüt yerine getirilmelidir. Ancak kesilen hayvanın eti, belirlenen miktardan fazla çıkarsa bu miktarın ne olacağı sorusu akla gelmektedir. Bu durumda fazla çıkan etin, eti az çıkan diğer hayvanların hissedarlarına dağıtılması ya da ihtiyaç sahiplerine tasadduk edilmesi şeklinde iki seçenek söz konusudur. Bu seçeneklerden hangisi tercih edilecekse bunun vekâlet formunda açıkça beyan edilip müşterinin onayının alınması gerekmektedir.

Hayvanın deri ve sakatatının, kurban sahipleri adına dinen bağışlanması caiz olan yerlere verileceği bilgisinin de vekâlet formu yoluyla müşterilere beyan edilmesi gerekir. Bunların muhakkak fakirlere veya verilmesi dinen caiz olan hayır kurumlarına ulaştırılması gerekir.

Hayvan kesim ücretleri; kesilen kurbanlık hayvanların etleri, derileri veya sakatatından karşılanamaz.

Her bir hissedar, kurban edilecek bir büyükbaş hayvanın en az yedide bir hissesine kaydedilerek belirlenmelidir. Vekâletle kurban kesen kuruluşların daha önce satın aldıkları hayvanları, hissedarlarını belirlemeden topluca kesmeleri caiz değildir. Bundan dolayı her hayvanın hissedarları belirlendikten sonra kasaba vekâlet verilmelidir. Her büyükbaş hayvan kesilirken en fazla 7 kişiye niyet edilmelidir. Kesim esnasında hayvanın kimler adına kesildiğinin belli olması ve kesim işleminin bu niyetle yapılması gerekir. Her bir hissedarın isminin tek tek zikredilmesi zorunlu olmasa da şüpheden uzak olması açısından tavsiye edilmektedir.

Kurban edilecek hayvanın henüz kesimi yapılmadan hissedarların belirlenmesi şart olduğundan, kurbanlıklar önceden belirlenen hissedarlar adına kesildikten sonra, bir başkasının kesimden sonra bu kurbanlara ortak olması caiz değildir. Sözgelimi 6 kişi adına kesilen 1 büyükbaş hayvana, kesimden sonra başka birinin ortak olması caiz olmamaktadır.

Hisseleri belirlendikten sonra kesilen kurbanlıklardan elde edilen etlerin, karıştırılıp kemikli veya kemiksiz olarak hisselere ayrılmasının caiz olması vekâlet verenlerin rızasına bağlıdır. Çünkü vekâlet yoluyla alınan bu hisseler vekâlet verenlerin malı haline geldiğinden onların onay veya rızaları alınmadan bu etlerin karıştırılması caiz olmamaktadır. Dolayısıyla bu konunun da vekâlet alınırken açıkça beyan edilmesi ve müşterinin bu hususta onayının alınması gereklidir.

Vekâleti alınan kurbanların, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmesi gerekir. Ayrıca bayram namazından önce kurbanlıkların kesimine başlanmaması önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kurbanlar yerli besi mi?

Kurbanlıklar yerli besidir.

Kurbanlık büyükbaş için hisse oranı nedir?

Büyükbaş hissesi 1/7 oranındadır.

Kurbanlıklar kesilirken kontrolleriniz nelerdir? Kesim helal midir?

Kurbanlıklar, din görevlileri, noter, gıda mühendisleri veteriner hekim kontrolü dâhilinde ve Helal kesim kurallarına uygun olarak, vekâlet verilen kasaplar tarafından sağlığa uygun ortamlarda kesilecektir.

Kurbanlıkların sakatatları ve kemikleri de kurban siparişimde gönderilecek midir?

Kurbanlıkların deri, bağırsak, kelle, paça, işkembe ve kemikleri (büyükbaş için) kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanır. İlgili bağış makbuzları kurbanlık kolisi ile birlikte kurban sahibine ulaştırılır.

Kurbanlık eti istediğim gibi işleyebilir misiniz?

Kurbanlık Koç, 4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulacaktır.

Kurbanlık Büyükbaş, toplu olarak kemiksiz hale getirilecek ve parçalarına göre gruplandırılacaktır. Bunun dışında özel olarak et işlenmesi yapılamamaktadır.

Kurbanlıkların kesimi için vekalet nasıl verilecektir?

A101 Kurban sayfasında seçmiş olduğunuz kurbanlığı sepetinize ekledikten sonra vekalet sayfası açılacaktır. Vekalet bilgileri sayfasında, vekalet vermek istediğiniz ad ve soyadı bilgisinin doldurulması önemlidir.

Alınan kurbanlık vekaleti kesimi yapacak kasaplara verildikten sonra, kesim süresince her bir kurban sahibinin adı ve soyadı tek tek okunur.

Siparişi ben vermek istiyorum fakat farklı birine vekalet verebiliyor muyum?

Kurbanlık büyükbaş hisse veya koçta sepete ekle butonuna tıkladığınızda açılan Vekalet formu sayfasında “Vekalet Sahibi Ad Soyad” kısmına istediğiniz kişiye vekalet verebilirsiniz.

Aynı siparişte birden fazla kurbanlık siparişi verebiliyor muyum?

Birden fazla kurbanlığı aynı siparişte verebilirsiniz. Kurbanlık büyükbaş hissesi veya koçu her sepete eklediğinizde otomatik olarak o kurbanlık için vekalet sayfası açılacaktır. Her bir kurbanlık için ayrı ayrı vekalet vererek birden fazla kurbanlığı sipariş verebilirsiniz.

Kurbanlık siparişinde hangi banka kredi kartlarına taksit yapılmaktadır?

Kurbanlık siparişinizde Yapı Kredi Bankası World Kredi Kartı için peşin fiyatına 10 taksit, İş Bankası Maksimum Kredi Kartı için peşin fiyatına 8 taksit, Garanti Bankası Bonus Kredi Kartı için peşin fiyatına 10 taksit ve sadece Online kurban siparişlerinizde geçerli olmak üzere Akbank Axess kredi kartlarında peşin fiyatına 8 taksit (6 + 2 Ek taksit) yapılmaktadır. Ek taksitler kart sağlayıcı bankanız tarafından eklenecektir. Siparişlerde Debit kart kullanılması durumunda ödeme peşin olarak alınacak ve taksit uygulanamayacaktır. Kurban ürünleri ile herhangi bir kampanyadan faydalanılamayacak ve Hediye çeki/İndirim kodu kullanımı yapılamayacaktır.

Kurbanlık kesimi için ekstra ücret alınacak mıdır?

Kesim için ekstra ücret alınmayacaktır.

Vakıflara veya derneklere siteniz aracılığıyla bağış yapabiliyor muyum?

Kurbanınızı dilerseniz Ziçev'e (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz.

Kurbanlıkların kesimi ne zaman yapılacaktır?

Kurbanlıkların kesimi bayramın 1. günü bayram namazı sonrası başlayacaktır.

Kurbanlıklar ne zaman teslim alınacak?

Kurbanınızı, kurban kesim yoğunluğuna bağlı olarak, illere göre Kurban Bayramının 2. gününden itibaren sipariş verirken seçtiğiniz mağazadan e-arşiv faturanızı ve teslim alacak kişiye ait kimliği ibraz ederek teslim alabilirsiniz.

Kurbanı, bayramın 3. Günü veya 4. Günü sonrasındaki bir günde teslim alabilir miyim?

Kurbanlığınızı en geç 26.07.2021 tarihine kadar, sipariş oluştururken seçtiğiniz mağazadan teslim alabilirsiniz.

Kurbanlıkları nereden teslim alacağız?

Kurbanlıklar, kurban kesim yoğunluğuna bağlı olarak, illere göre Kurban Bayramının 2. gününden itibaren sipariş verirken seçilen mağazadan, e-arşiv fatura ve teslim alacak kişinin kimliği ibraz edilerek teslim alınabilir.

Siparişim içeresindeki kurbanlıkları farklı mağazalardan alabilir miyim?

Siparişiniz içerisindeki kurbanlıkları sadece seçtiğiniz mağazadan alabilirsiniz. Kurbanlıkları farklı mağaza veya şehirlerden teslim almak istiyorsanız ayrı ayrı sipariş vermelisiniz.

Eve teslimat seçeneği yok mu?

Kurbanlık etleri sadece mağazadan fatura ibrazı ile teslim alabilirsiniz.

Siparişi mağazadan istediğim başka biri teslim alabilir mi?

Kurbanlık büyükbaş hisse veya koç’ ta sepete ekle butonuna tıkladığınızda açılan Vekalet formu sayfasında “teslim alacak adı soyadı” kısmına teslim alacak kişiyi yazabilirsiniz.

Kurbanlığımı teslim alacağım mağazayı değiştirebilir miyim?

Seçtiğiniz teslim mağazası değiştirilmemektedir. Teslim mağazasını değiştirmek istediğiniz takdirde siparişinizi iptal/iade etmeli ve yeni bir sipariş oluşturmalısınız.

Satın almış olduğum kurbanlığı iptal edebilir miyim?

Kurban siparişinizi, hesabım kısmındaki iade/iptal sekmesinden iptal edebilirsiniz. İptal/İade başvurunuz alındığına dair tarafınıza mail gönderilecektir. Kurban siparişinizi iptal edebileceğiniz son tarih: 19.07.2021 saat 12:00’dir.

Ne zamana kadar sipariş verebilirim ?

Kurban ürünlerimiz stoklarla sınırlı olup, 19 Temmuz 2021 18:00'e kadar sipariş verebilirsiniz.

Kurumsal müşteriler sipariş verebilir mi ?

Kurumsal müşteriler kurban siparişi oluşturamamaktadır.