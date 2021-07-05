A-101 kurbanlık fiyatları 2021, A-101 kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç tl?

20 Temmuz'da bu yılki Kurban Bayramı gerçekleşmiş olacak. Bu kadar kısa bir süre kalmışken vatandaş kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Birçok farklı kurbanlık satış noktası olduğu gibi ucuz fiyatlarla dikkat çeken market zincirleri de kurban satıyor. Bunun üzerine vatandaş A -101'in sattığı kurbanlık fiyatlarını merak ediyor.

A-101 KURBANLIK FİYATLARI 2021

A101'de en az 16 kg Karaman Koç 1,695,00 TL,

En az 20 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse 1,795,00 TL olarak açıklandı.

A-101'de yapılan kurban kesimlerinde "bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır." açıklamaları yapıldı.

A-101 KURBANLIK SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

A-101 online sitesinde, İslamiyete uygun kurban siparişi 5 adımda yapılabilmektedir. Kurban siparişi verirken isterseniz kurbanınızı hayır kurumuna (ZİÇEV - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. A-101'de kurban siparişi verirken sepetinize başka bir ürün eklenmesine izin verilmiyor.

Kurbanlık seçiminizi yapıp, sepete ekleye basınca açılan ekranda alıcı bilgisini giriniz. Bağış ürünü seçmeniz durumunda otomatik olarak ZİÇEV seçili gelecektir.

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban vekalet bilgisi girerek kimin adına vekalet vereceğinizi belirtmeniz gerekir.

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban siparişinizi teslim almak istediğiniz mağazayı seçebilirsiniz.

Kurbanınızı, mağazanın durumuna, kesim yoğunluğuna bağlı olarak Kurban Bayramının 2.gününden itibaren belirlediğiniz mağazadan alabilirsiniz.