Okulların açılmasına az bir zaman kala öğrenciler için uygun fiyatlı okul malzemeleri araştırılmaya başlandı. Peki A 101 okul malzemeleri ne zaman gelecek? A 101 29 Ağusts 2019 kataloğunda neler var? Tüm merak edilenler haberimizde...

A101 OKUL MALZEMELERİ 2019 NE ZAMAN GELİYOR?

A101 Marketler Zincirleri'nin şubelerine okul ürünlerinin geleceği tarih belli oldu. A101'in resmi internet sitesinde "Okuldan önce haydi A101'e" şeklinde paylaşılan yer alan açıklamaya göre "29 Ağustos tarihinden itibaren geçerlidir" bilgisi paylaşıldı. İşte o açıklama ve A 101'e gelen okul malzemeleri, kırtasiye ürünleri...

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A 101 29 AĞUSTOS 2019 KATALOĞUNDA NELER VAR?

29 Ağustos A 101 kataloğundaki diğer ürünler şu şekilde:

Toshiba 43L2863DAT FullHD Smart Led TV 2099 TL.

Honor 10 Lite Cep Telefonu 1499 TL.

Sinbo Cyclone Elektrikli Süpürge 199 TL.

Kiwi Elektrikli Cevze 29,95 TL.

Altus Blender Seti 159 TL.

3 Kapılı Gardırop 299,95 TL.

4 Raflı Kitaplık 75 TL.

Çalışma Masası 75 TL.

Luminarc Arcopal Servis Tabağı 5,95 TL.

Arcopal Yemek Tabağı 5,95 TL.

Desenli Çatal Bıçak Kaşık 2,95 TL.

Mikrodalga Saklama Kabı 12,95 TL.

Borcam Kare Tepsi 24,95 TL.

Kaydırmaz Kahve Tepsisi 3,50 TL.

Vakumlu Hurç 9,95 TL.

Tüy Toplama Rulosu 3,95 TL.

Çekmece Düzenleyici 2,50 TL.

ABC 10kg Toz Çamaşır Deterjanı 39,95 TL.

ABC Sıvı Deterjan 18,95 TL.

ABC Çamaşır Yumuşatıcısı 14,95 TL.

Abalı 5 litre Omega3 Bitkisel Sıvı Yağ 33,95 TL.

Balık Dünyası Dondurulmuş Karides 14,95 TL.

Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Nugget 10,45 TL.

Kaşık-La Dana Etli Kayseri mantısı 11,95 TL.

Muratbey Anadolu Lezzetleri Peynir çeşitleri 11,95 TL.

A101 Aktüel 22 Ağustos | A101 22 Ağustos 2019 kataloğu

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirildi.

Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

TENEFFÜS SÜRESİ NE KADAR OLDU?

Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE TATİL NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.

yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek.

2019'DA HANGİ RESMİ TATİLLER VAR?

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı