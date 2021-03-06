A-101 personeli çalışma şartlarını anlattı, duruma isyan etti: Köle olmak istemiyoruz

Koronavirüs salgını sürecinde çalışma yükü artan sektörlerden biri de zincir market çalışanları oldu. Özellikle kısıtlamanın olduğu zamanlarda salgın tehlikesine rağmen vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarının sağlanması ve tedarikinde yoğun çaba gösteren çalışanlar ağır çalışma şartlarından yakınıyor.

A-101 mağazasında çalışan bir personel, çalışma saatlerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Sabah saat 7 buçukta işe geleceksiniz dediler ama biz 7'de mağazayı açmak zorundayız. 7'de mağazada mıyız diye pos cihazlarının fotoğrafını çekip mağaza müdürüne gönderiyoruz. Bizi böyle denetliyorlar. saat 9, 9 buçuğa kadar 1 müşteri bile gelmiyor. Biz uykusuz, yorgun bekliyoruz" dedi.

"MESAİYE KALDIĞIMIZ SAATLER PUANTAJA İŞLENMİYOR"

İşten çıkış saatlerinin 20.00 olduğunu ancak mağazada sayım olduğu için sabah 7'de işe geleceğini ve gece 23.00'de işten çıkacağını belirterek," Fazla mesaiye kaldığımız saatler puantaja işlenmiyor. Günlük 8 saat çalışıyormuşuz gibi yazıyorlar. Kağıt üstünde her şey usule uygun" diyerek karşılaştığı durumu anlattı.

" MOLAMIZIN ONUNCU DAKİKASINDA GERİ İÇERİ ÇAĞIRIYORLAR"

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını dile getiren personel," Ne de insan yerine konuyoruz. bu kadar saat çalışıyoruz ama molamızın onuncu dakikasında geri içeri çağırıyorlar. Yoğunluk var, kasaya geç diyorlar." diye konuştu.

" 'BEĞENMİYORSAN GİT' DİYORLAR. NEREYE GİDEYİM?"

Sabahtan akşama kadar ayakta olduklarını dile getiren personel," Dün 12 saat çalıştığım için ayaklarımın ağrısına duramıyorum. Kasaya koş, reyona koş, sayımı bekle, sevkiyatı bekle. artık tükendik. Bütün A101 marketlerde hepimiz aynı durumdayız. bugün işten çıksam bulabileceğim iş yok. zorunda olduğumuz için bize her türlü şeyi yaptırıyorlar. İtiraz ettiğimiz zaman 'Beğenmiyorsan git' diyorlar. Nereye gideyim?" diyerek duruma tepki gösterdi.