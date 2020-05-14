A Haber canlı yayınında gerginlik! "Atatürk'ü sevmek için izin mi alacağım?''

A Haber ekranlarında yayınlanan programa telefonla bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Atatürk'le ilgili söylemlerine ilişkin gelen tepkilere "Atatürk'ü sevmek için izin mi alacağım? Yunanı, Fransızı şimdi seni ne yapıyordu? Terbiyesizler" sözleriyle yanıt verdi.