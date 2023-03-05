A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Filiz Uçan Savaş’ın biyografisi

Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı, Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümün A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın, başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Filiz Uçan Savaş, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Filiz Uçan Savaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Filiz Uçan Savaş’ın biyografisi haberimizde...