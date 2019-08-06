A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Tunus'u mağlup etti

Tunus - Türkiye: 54-64

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Tunus'u 64-54 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eylül ayında Çin'de düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler, Fransa'nın Pau kentinde oynadığı ikinci hazırlık maçında Tunus'u 64-54 mağlup etti. Mücadelenin ilk çeyreğinde üstün bir oyun ortaya koyan Türkiye ilk periyodu 23-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna tutuk başlayan milliler bu çeyrekte sadece 4 sayı atmasına rağmen soyunma odasına 27-26 önde gitti. Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü yeniden eline alan Türkiye, son çeyreğe 8 sayı farkla önde girmeyi başardı: 53-41. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Türkiye, karşılaşmadan da 64-54 galip ayrıldı.

Karşılaşmada ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 14 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Yiğit Arslan 10 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve Metecan Birsen 9 sayı, 8 ribaund üretti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. Mililler 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleler saat 19.00'da başlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

DHA