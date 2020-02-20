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  3. A Milli Basketbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maçın biletleri tükendi

A Milli Basketbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maçın biletleri tükendi

İSTANBUL (AA) - A Milli Basketbol Takımı'nın, Hollanda ile yarın oynayacağı FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçının biletleri tükendi. Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maçın biletlerinin...

A Milli Basketbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maçın biletleri tükendi

İSTANBUL (AA) - A Milli Basketbol Takımı'nın, Hollanda ile yarın oynayacağı FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçının biletleri tükendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maçın biletlerinin tükendiği belirtildi.

Açıklamada, salon gişesinden bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA




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