A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'a 77-76 yenilerek Dünya Kupası'na gidemedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilmesi ve Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'a 77-76 yenilerek Dünya Kupası'na gidemedi

12 Dev adam FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilmesi ve Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

Türkiye, takımların ilk turdaki galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı.

I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla yitirdi.

FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.

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12 DEV ADAM FİBA 2023 DÜNYA KUBASINA KATILAMADI

Grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı. İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

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