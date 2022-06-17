A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Britanya maçı aday kadrosu açıklandı! Ergin Ataman'dan sürpriz tercihler

Basketbolda sezonun tamamlanmasının ardından heyecan milli takım maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda 12 Dev Adam'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Britanya ile karşı karşıya gelecek.

3 Temmuz Pazar günü oynanacak olan maçın aday kadrosu başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlendi. Milliler, 20 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.

Kırmızı-beyazlıların aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: