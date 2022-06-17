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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Britanya maçı aday kadrosu açıklandı! Ergin Ataman'dan sürpriz tercihler

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında Britanya ile karşı kaşıya geleceği maçın aday kadrosu, başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Britanya maçı aday kadrosu açıklandı! Ergin Ataman'dan sürpriz tercihler

Basketbolda sezonun tamamlanmasının ardından heyecan milli takım maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda 12 Dev Adam'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Britanya ile karşı karşıya gelecek.

3 Temmuz Pazar günü oynanacak olan maçın aday kadrosu başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlendi.  Milliler, 20 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Britanya maçı aday kadrosu açıklandı! Ergin Ataman'dan sürpriz tercihler

Kırmızı-beyazlıların aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

  1. A. Buğrahan Tuncer
  2. Deshane Davis Larkin
  3. Yiğitcan Saybir
  4. Akif Egemen Güven
  5. Kartal Özmızrak
  6.  Egehan Arna
  7. Samet Yiğitoğlu
  8. Melih Mahmutoğlu
  9.  J. Metecan Birsen
  10.  Şehmus Hazer
  11. Onuralp Bitim
  12. Sadık Emir Kabaca
  13.  Berkan Durmaz
  14. Muhsin Yaşar
  15. Berk İbrahim Uğurlu
  16. Yiğit Arslan
  17.  Berk Demir
  18.  Cedi Osman
  19. Cedi Osman
  20. Alperen Şengün
  21. Ömer Faruk Yurtseven
  22.  Furkan Korkmaz

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Britanya maçı aday kadrosu açıklandı! Ergin Ataman'dan sürpriz tercihler

Bölge Gündem Editör Ekibi
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