A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Britanya maçı aday kadrosu açıklandı! Ergin Ataman'dan sürpriz tercihler
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında Britanya ile karşı kaşıya geleceği maçın aday kadrosu, başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlendi.
Basketbolda sezonun tamamlanmasının ardından heyecan milli takım maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda 12 Dev Adam'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Britanya ile karşı karşıya gelecek.
3 Temmuz Pazar günü oynanacak olan maçın aday kadrosu başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlendi. Milliler, 20 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.
Kırmızı-beyazlıların aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
- A. Buğrahan Tuncer
- Deshane Davis Larkin
- Yiğitcan Saybir
- Akif Egemen Güven
- Kartal Özmızrak
- Egehan Arna
- Samet Yiğitoğlu
- Melih Mahmutoğlu
- J. Metecan Birsen
- Şehmus Hazer
- Onuralp Bitim
- Sadık Emir Kabaca
- Berkan Durmaz
- Muhsin Yaşar
- Berk İbrahim Uğurlu
- Yiğit Arslan
- Berk Demir
- Cedi Osman
- Cedi Osman
- Alperen Şengün
- Ömer Faruk Yurtseven
- Furkan Korkmaz