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  3. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte rakiplerimiz...

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte rakiplerimiz...

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV 2021 Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri Çekya, Belarus ve Portekiz oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte rakiplerimiz...

 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda, milli takım C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz'le mücadele edecek.

İKİ AYRI TURNUVA

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi'nde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final grubuna ev sahipliği yapacak Belçika, Dörtlü Final oynayacak.

Gruptaki ilk etap maçları 28-30 Mayıs 2021'de Belarus'ta, ikinci etap ise 4-6 Haziran 2021'de Portekiz'de yapılacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

Tayfun Altuntaş
Editör


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