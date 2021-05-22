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A Milli Futbol Takımı, koronavirüs aşısı oldu

A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyet, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

A Milli Futbol Takımı, koronavirüs aşısı oldu

Edinilen bilgilere göre Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdüren oyuncular ve teknik heyet, Serik Devlet Hastanesine geldi.

Futbolcular Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş ile teknik heyetten oluşan 11 kişilik kafileyi, başhekim Hüsnü Yusuf Kara karşıladı.

İKİNCİ DOZ AŞILARINI OLDULAR

Hastanede ikinci dozları olan BioNTech aşılarını yaptıran A Milli Takımı kafilesi, işlemlerinin ardından kamp yaptıkları otele döndü.

Kafilenin dışında Cengiz Ünder de iki gün önce hastaneye gelerek aşısını yaptırmıştı.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, koronavirüs aşısı oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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