A Milli futbol takımımız, tarihindeki 596. randevusuna çıkacak!

Bu akşam Beşiktaş Park'ta Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan A Milli futbol takımımız, grupta 7 puanla lider durumda yer alıyor. 4 maçına çıkacak Millilerimiz Karadağ'ı da yenerek yoluna devam etmeyi planlıyor. Öte yandan bu maç ile birlikte Milli takımımız tarihindeki 596. maçına çıkmış olacak. A Milli futbol takımımız bu maçların 226'sını kazanırken 227 kez mağlup oldu. 142 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

2021'DEKİ 10. MAÇ

Milliler bu yıl oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 14 gol gördü.

Bu yılın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen takımımız, İstanbul'da rakibini 4-2 yenmişti. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Millilerimiz, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

KARADAĞ İLE 3. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki üçüncü kez karşılaşacak. İki takım ilk kez, 29 Mayıs 2016'daki hazırlık maçında Antalya'da karşılaşmıştı. O maçta Millilerimiz, Mehmt topal'ın golüyle maçı kazanmıştı.

İki ekip arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan karşılaşma ise 2-2'lik eşitlikle sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri ise Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

ADAY KADRO BELLİ OLDU

A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Umut Meraş (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galataaray)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).