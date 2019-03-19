A Milli Futbol Takımı'nda 6 oyuncu takımla birlikte idmana çıktı A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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