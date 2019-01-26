A Milli Futsal Takımı'nın Yalova kampı sürüyor





YALOVA (AA) - Futsal Milli Takımı, 2020 Dünya Kupası ön eleme grubu maçları için Yalova'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

İlk maçını 29 Ocak Salı günü İskoçya, ikinci karşılaşmasını 30 Ocak Çarşamba günü İsviçre, son müsabakasını ise 1 Şubat Cuma günü Bosna Hersek ile yapacak ay-yıldızlılar, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda çalışmalarına hız verdi.

A Milli Futsal Takımı Teknik Direktörü Sercan Görgülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç hafta önce Erzincan'daki kampta Tacikistan Futsal Milli Takımı'yla yaptıkları ve kazandıkları maçların kendilerine umut verdiğini söyledi.

Pazartesi günü Bosna Hersek'e gideceklerini belirten Görgülü, çalışmaların iyi gittiğini aktardı.

Görgülü, futbolcuların istekli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İlk ikiye girmek için mücadele edeceğiz. İlk ikiye girdiğimiz zaman bir üst tura çıkacağız. Ümitliyiz, elimizden geleni yapacağız. Sonrasında sonucuna hep beraber bakacağız. 2020 Dünya Kupası'na katılmak için öncelikle gruplarda istediğimiz sonuçları almamız gerekiyor. Futbolda tabii ki hedef, her zaman yukarılar. Bu gruptan çıkmak için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. İlk ikiye girebilir miyiz? Evet girebiliriz. İnşallah bir terslik olmaz, sporcularımız da verdiği emeklerin karşılığını alır, en az iki maçı kazanıp bir üst tura çıkarız."









Kaynak: AA