A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arnavutluk maçı ilk antrenmanını gerçekleştirdi

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda 24 Kasım Perşembe günü Arnavutluk ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arnavutluk maçı ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda toplanan milliler, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

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Antrenmanı TBF yöneticileri de takip etti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan ay yıldızlılar, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda 24 Kasım Perşembe günü Arnavutluk'la, 27 Kasım Pazar günü de Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

KAYNAK: AA

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