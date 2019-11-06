A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Sırbistan ve Litvanya maçlarının aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı karşılaşmaların 16 kişilik aday kadrosu açıklandı.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu belli oldu. Açıklanan 16 kişilik kadroda Fenerbahçe'den 4, Galatasaray ve Botaş'dan da 3'er oyuncu yer aldı.

E Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.00'da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.

10 Kasım Pazar günü toplanacak millilerin teknik, idari ve oyuncu kadrosu şu şekilde:

Teknik ve İdari Kadro

Haluk Yıldırım - Milli Takımlar Direktörü - TBF

Yasemin Horasan - A Kadın Milli Takım Menajeri - TBF

Orhan Demirel - A Kadın Milli Takım İdarecisi - TBF

Ceyhun Yıldızoğlu - A Kadın Milli Takım Başantrenörü - TBF / Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

Osman Olcay Orak - Yardımcı Antrenör - Birevim Elazığ İl Özel İdare

Ömer Buharalı - Yardımcı Antrenör - Fenerbahçe

Esmeral Tunçluer - Yardımcı Antrenör - Sakarya Yükseliş

Murat Üner - Kondisyoner - TBF

Emre Baca - Doktor

Neşe Ceylan Zengin - Diyetisyen

Merve Yıldız - Fizyoterapist - Acıbadem Sağlık Grubu

Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF

Cüneyt İnce - Masör - Hatay BŞB

İbrahim Koç - Masör - Fenerbahçe Öznur Kablo

Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF

Oyuncu

Ayşegül Günay Aladağ - Bellona Kayseri Basketbol

Kübra Erat - Birevim Elazığ İl Özel İdare

Melis Gülcan - Botaş

Cansu Köksal - Botaş

Kuanitra Holingsvorth - Botaş

Olcay Çakır Turgut - Fenerbahçe

Esra Ural Topuz - Fenerbahçe

Tuğçe Canıtez - Fenerbahçe

Kiah Irene Stokes - Fenerbahçe

Tilbe Şenyürek - Galatasaray

Işıl Alben - Galatasaray

İnci Güçlü - Galatasaray

Gizem Yavuz - İzmit Belediyespor

Pelin Derya Bilgiç - OGM Ormanspor

Damla Gezgin - OGM Ormanspor

Merve Aydin - Nantes Reze Basket / Fransa

Kaynak: İHA