A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, İzlanda’ya gidiyor
İzlanda'nın Akureryi şehrinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2'nci Klasman Dünya Şampiyonası müsabakaları için İzlanda'ya hareket eden A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı; Avustralya, Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu B Grubu'nda madalya mücadelesi verecek.
İzlanda'nın Akureryi şehrinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2'nci Klasman Dünya Şampiyonası müsabakaları için İzlanda'ya hareket eden A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı; Avustralya, Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu B Grubu'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak tecrübenin önemine vurgu yaparak, "Sporcularımızın dünya şampiyonaları öncesinde maç tecrübesi kazanmaları çok önemli bu sebeple şampiyona öncesinde 2019-2020 Kadınlar Ligimizi tamamladık. Millilerimiz hazırlıklarını Gebze'de yaptıkları kampla tamamladı. Takımımıza İzlanda'da başarılar diliyorum" dedi.
Millilerin maç programı ise şöyle:
23 Şubat Pazar - 16.00
Ukrayna - Türkiye
24 Şubat Pazartesi - 19.30
Avustralya - Türkiye
26 Şubat Çarşamba - 23.00
İzlanda - Türkiye
27 Şubat Perşembe - 19.30
Türkiye - Yeni Zelanda
29 Şubat Cumartesi - 13.00
Türkiye - Hırvatistan
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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