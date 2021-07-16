A Milli Kadın futbol takımı hazırlık maçında Arnavutluk'u 4-1 mağlup etti

Tiran'da oynanan karşılaşmada Milli takım, Arnavutluk'u 3 farkla geçmeyi başardı.

Türkiye'nin gollerini 62. dakikada Kezban Tağ, 66. dakikada Ece Türkoğlu, 68. dakikada Ebru Topçu ve 86. dakikada Büşra Kuru kaydetti. Arnavutluk'un tek golünü ise 54. dakikada Megi Doci attı.

DİDEM KARAGENÇ 100. KEZ MİLLİ OLDU

100. kez milli formayı giyen Didem Karagenç'e mücadeleden önce 100. maç plaketi ve formasını Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Vasil Bici birlikte verdiler.

Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası Dünya kupası grup maçlarından önce son maçları oynadıklarını ve bu maçların ilkini 2-1 ve başkent Tiran'da bulunan Selman Stermasi Stadı'nda oynanan maçı da 4-1 kazandıklarını belirtti.

HER BİRİ İLE GURUR DUYUYORUM

Açıklamalarına devam eden Kıragası:

"Mutluyuz. Ülkemize sevinçli bir şekilde gideceğiz. Oyuncularımızın her birini tebrik ediyorum çünkü canla başla mücadele ettiler. Ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştılar. Onların her biri ile gurur duyuyorum. Bugün Begi Müreysin hocamızın doğum günüydü. Onun doğum gününü oyuncularımız kutladı. Aynı zamanda takım kaptanı Didem Karagenç'in de 100'üncü maçıydı. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Böyle olunca da çok keyifli bir şekilde bitirdiğimiz için de çok mutluyuz." ifadelerine yer verdi.