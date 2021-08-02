A Milli kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore ile eşleşti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'nu 3. sırada bitirerek çeyrek final biletini aldı. Son olimpiyat şampiyonu Çin'i deviren Filenin Sultanları, İtalya ve ABD'ye mağlup oldu. Arjantin ve Rusya karşısında galip gelen milliler, gruptan çıkmayı başardı.

Grubu 3. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımının çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Sultanlar, son 8'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

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