A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat kadrosu belli oldu
23 temmuz ile 8 ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımızın 14 kişilik kamp kadrosu belli oldu. İşte o isimler...
Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan filenin sultanlarında 14 kişilik kamp kadrosu açıklandı. İşte o 14 kişilik sporcu kadrosu:
"Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç."