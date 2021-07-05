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  3. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat kadrosu belli oldu

23 temmuz ile 8 ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımızın 14 kişilik kamp kadrosu belli oldu. İşte o isimler...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat kadrosu belli oldu

Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan filenin sultanlarında 14 kişilik kamp kadrosu açıklandı. İşte o 14 kişilik sporcu kadrosu:

"Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç."

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat kadrosu belli oldu

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