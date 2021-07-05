A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat kadrosu belli oldu 23 temmuz ile 8 ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımızın 14 kişilik kamp kadrosu belli oldu. İşte o isimler...

A+ A-

Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan filenin sultanlarında 14 kişilik kamp kadrosu açıklandı. İşte o 14 kişilik sporcu kadrosu: "Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç." a milli kadın voleybol takımıTokyo Olimpiyat Oyunları