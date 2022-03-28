A Milli Takım, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Ailesi ziyaret edildi!

11 Ocak 2022 tarihinde nikah tarihi almak için Ankara'ya hareket eden Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

İtalya ile oynanacak maç nedeniyle Konya'da bulunan Milli Takım, ölümüyle Türk futbol camiasını yasa boğan eski milli futbolcuyu unutmadı.

KARDEŞİ OKULDAN ALINDI

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ailesine tekrar taziye vermek ve ziyaret etmek isteyen A Milli Takım, toplu bir şekilde Çalık'ın evine gitti. Öncelikle Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'in eğitim gördüğü liseye giderek alan kafile, sonrasında hep birlikte Çalık'ın ailesinin evine hareket etti.

ZİYARET NEDENİYLE DUYGULANDI

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tüm teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcular ziyarette yer aldı. Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle A Millî Takım takım adına başsağlığı ve sabır diledi. Ali Çalık da ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, tüm A Milli Takım'a teşekkürlerini iletti.