Müzakereler yarın başlıyor! Rusya - Ukrayna görüşmelerinin yeri ve saati kesinleşti!A Milli Takım, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Ailesi ziyaret edildi!Konserde Mehmet Dinçerler'e aşkını ilan eden Hadise resmen bitirdi! Kimse inanamıyor! "Nereden nereye!"Tarkan tatil sezonunu açtı! Megastar’dan mutlu aile pozuMeteoroloji'den beklenen haber geldi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde olacak! Yaz başlıyor!Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf şoke etti: Kendine bağlamak için kocasına idrarını içirmişAli Babacan'a büyük şok! Parti'den istifa eden 38 kişi DEVA'yı AK Parti'de bulduTrabzonspor'dan Elneny bombası! Beşiktaş'a transfer çalımı geliyor!Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 28 Mart- 3 Nisan 2022 | Aslan, haklıyken haksız olacaksın! İkizler, yeri yerinden oynatacaksın!Pendikli öğrencilerden “Kütüphaneler Haftası”nda kütüphanelere yoğun ilgi!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. A Milli Takım, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Ailesi ziyaret edildi!

A Milli Takım, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Ailesi ziyaret edildi!

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık, A Milli Takım kafilesi tarafından unutulmadı. İtalya ile oynanacak maç nedeniyle Konya'da bulunan Milli takım kafilesi Çalık'ın ailesini ziyaret etti.

A Milli Takım, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Ailesi ziyaret edildi!

11 Ocak 2022 tarihinde nikah tarihi almak için Ankara'ya hareket eden Ahmet Çalık,  Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

İtalya ile oynanacak maç nedeniyle Konya'da bulunan Milli Takım, ölümüyle Türk futbol camiasını yasa boğan eski milli futbolcuyu unutmadı.

KARDEŞİ OKULDAN ALINDI

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ailesine tekrar taziye vermek ve ziyaret etmek isteyen A Milli Takım, toplu bir şekilde Çalık'ın evine gitti. Öncelikle Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'in eğitim gördüğü liseye giderek alan kafile, sonrasında hep birlikte Çalık'ın ailesinin evine hareket etti.

A Milli Takım, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Ailesi ziyaret edildi!

ZİYARET NEDENİYLE DUYGULANDI

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tüm teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcular ziyarette yer aldı. Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle A Millî Takım takım adına başsağlığı ve sabır diledi. Ali Çalık da ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, tüm A Milli Takım'a teşekkürlerini iletti.

A Milli Takım, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Ailesi ziyaret edildi!A Milli Takım, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Ailesi ziyaret edildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT