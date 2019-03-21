A Milli Takım, Arnavutluk maçına hazır

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım, maçın oynanacağı stadyumda hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Loro Boriçi Stadyumu'nda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın bir kısmı basına açık yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan Güneş, gribal enfeksiyona yakalanan Hasan Ali'yi dinlenmesi için otele gönderdi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ali yarın maç kadrosunda yer alacak.

Kaynak: İHA