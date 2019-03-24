A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda Moldova ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takım, Avrupa şampiyonasına giden yolda ikinci maçına Moldova'ya karşı çıkıyor. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç öncesi takım, son antrenmanını düzenledi. Yeni Eskişehir Stadı'nda yapılan antrenman Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde gerçekleşti. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmandaki pozitif hava dikkat çekti. Eskişehirli futbolseverler de takımı desteklemek için yapılan antrenmanı yakından takip etti. Antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra basit ısınma ve açma germe çalışmaları yapan milliler, slalom ve kondisyon çalışmalarıyla antrenmana devam etti. İlk 15 dakikanın ardından A Milli Takım antrenmanı basına ve seyirciye kapalı olarak sürdürdü.

Kaynak: İHA