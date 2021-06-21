A Milli Takım kampında olaylar olaylar! Futbolcular ve teknik heyet, Şenol Güneş ile kavga etti

Euro 2020 A Grubunda İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 ve İsviçre'ye ise 3-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımında çeşitli sorunların yaşandığı ortaya çıktı. TV 100'de Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası programında Şener'e Azerbaycan'dan gelen istihbarata göre milli takım kampında sözlü bir kavga yaşandı.

İŞTE KAVGA OLAYININ AYRINTILARI

A Milli Takım'ın Azerbaycan'da konakladığı bir otelde çalışan kişinin aktardığına göre, otelde bazı futbolcular ve teknik ekip, Şenol Güneş ile sözlü bir kavga yaşadı. Futbolculardan birisi Şenol Güneş'e," Fener düşmanısın" dedi. Şenol Güneş ise," Evet, Fener düşmanıyım. Ne oldu?" diye cevap verdi. Şenol Güneş'in konuştuğu futbolcu Güneş'in sözlerini telefonuna kaydetti. Şenol Güneş'in teknik ekibinden birinin de otobüsün camına "Fener düşmanı Şenol Güneş" yazan bir kağıdı takım otobüsünün ön camına astı.