21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek mi? Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi özel bölümüle FOX TV'de21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'deEURO 2020 bugün hangi maçlar var 21 Haziran 2021 Pazartesi ? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Veyis Ateş tek değil iddiası: Sezgin Baran Korkmaz'ın merkezinde olduğu kirli ilişkiler ağında 12 gazeteci daha var!21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" TRT 1'deYaz Kuran Kursu ne zaman başlıyor 2021? Diyanet yaz Kuran Kursu başvuru tarihi!21 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüle TV8'de21 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'deİnanmak imkansız! Kaçakçılardan kurtarılan eserler müzede kayboldu
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. A Milli Takım kampında olaylar olaylar! Futbolcular ve teknik heyet, Şenol Güneş ile kavga etti

A Milli Takım kampında olaylar olaylar! Futbolcular ve teknik heyet, Şenol Güneş ile kavga etti

A Milli Takım, İsviçre'ye 3-1 yenilerek EURO 2020'ye veda ederken çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'e bir futbolcunun "Fener düşmanısın" dediği, Güneş'in ise "Evet, Fener düşmanıyım. Ne oldu?" diye cevap verdiği iddia edildi.

Euro 2020 A Grubunda İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 ve İsviçre'ye ise 3-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımında çeşitli sorunların yaşandığı ortaya çıktı. TV 100'de Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası programında Şener'e Azerbaycan'dan gelen istihbarata göre milli takım kampında sözlü bir kavga yaşandı.

A Milli Takım kampında olaylar olaylar! Futbolcular ve teknik heyet, Şenol Güneş ile kavga etti

İŞTE KAVGA OLAYININ AYRINTILARI

A Milli Takım'ın Azerbaycan'da konakladığı bir otelde çalışan kişinin aktardığına göre, otelde bazı futbolcular ve teknik ekip,  Şenol Güneş ile sözlü bir kavga yaşadı. Futbolculardan birisi Şenol Güneş'e," Fener düşmanısın" dedi. Şenol Güneş ise," Evet, Fener düşmanıyım. Ne oldu?" diye cevap verdi. Şenol Güneş'in konuştuğu futbolcu Güneş'in sözlerini telefonuna kaydetti. Şenol Güneş'in teknik ekibinden birinin de otobüsün camına "Fener düşmanı Şenol Güneş" yazan bir kağıdı takım otobüsünün ön camına astı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT