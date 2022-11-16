A Milli Takım Oyuncusu Cenk Özkaçar Kimdir, Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor?

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Cenk Özkaçar merak konusu oldu. Peki Cenk Özkaçar kimdir, nerelidir, hangi takımda oynuyor?

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A Milli Takım Oyuncusu Cenk Özkaçar Kimdir, Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor?

Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de forma giyme şansı yakalayan ve sonradan oyuna dahil olan 22 yaşındaki oyuncu Cenk Özkaçar'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki A Milli Takım oyuncusu Cenk Özkaçar kimdir, nerelidir, hangi takımda oynuyor?

A Milli Takım Oyuncusu Cenk Özkaçar Kimdir, Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor?

A MİLLİ TAKIM OYUNCUSU CENK ÖZKAÇAR KİMDİR, NERELİDİR, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

6 Ekim 2000 doğumlu futbolcu, İzmir Konaklıdır.

Futbolculuk kariyerine 2011 yılında Bucaspor altyapısında başlayan Cenk Özkaçar, parlamasının ardından 2013 yılında Altınordu altyapısına transfer oldu. 2014 tarihinde Altay altyapısına transfer olan Özkaçar, 31 Ağustos 2018'de Altay ile profesyonel sözleşme imzaladı. Altay ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a 1 yıllığına kiralandı.

2019-20 sezonunda 12 lig maçında forma giyen ve o dönem 19 yaşında olan sol ayak stoper oyuncusu, 1. ligde başarılı bir performans sergileyerek dikkat çekti. Ardından Ligue 1'in önemli takımlarından Olympique Lyonnais'ye 1,5 milyon avroya transfer oldu.

A Milli Takım Oyuncusu Cenk Özkaçar Kimdir, Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor?

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