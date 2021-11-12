A Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu!

A Milli Futbol takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçları kapsamında Cebelitarık ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu ile birlikte basın toplantısına katılan Alman çalıştırıcı, "Üstümüzde bir baskı var ama bu baskının altına girmek benim kararımdı. Bu ekibi motive etmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

"EKSİK NOKTALARA DEĞİNDİM"

Oyuncuların mutlu olduğunu dile getiren Kuntz, "Oyuncularıma oynanan maçları tekrar izletip, eksik noktalara değindim. Maçın %100 kapasiteyle oynanacak olması sevindirici bir şey. Oyuncularımız çok mutlu oldu. Sabır da gerekebilir ancak sonunda sahada başlayıp tribünlere yayılan bir mutluluk olur umarım." ifadelerini kullandı.

"KULÜPTEN ÇIKIP MİLLİ TAKIM ÇİPİNİ TAKSINLAR"

Çalışamalara bir önceki maçla başladıklarını belirten Kuntz, "Bir teknik direktör olarak müdahale edip edemeyeceğiniz şeyler var. Letonya maçından çıkan bir özgüvene etki edemiyorsunuz. Oyuncularımızın çok sayıda maçı var, o yüzden bir önceki maçla başlıyoruz çalışmalara çünkü kulüpten çıkıp, milli takım çipini taksınlar.

Ekibimde benim yapamadıklarımı yapan insanlar var. Ben böyle insanları ekibime dahil etmek istedim çünkü bunu yapınca daha donanımlı bir ekibe sahip olabiliyorsunuz." diye konuştu.

"DUYGUSALLIKLA DİSİPLİNİ DENGEDE TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Üzerlerinde baskının altına girmeyi kendisinin tercih ettiğini ifade eden Kuntz, "Şu anda bu takımı motive etmeye gerek yok. Türk futbolcular zaten ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar. Motivasyonu artırmak için benim bir şey yapmam gerekmiyor. Biz duygusallıkla, disiplini dengede tutmak için çalışıyoruz.

Üstümüzde bir baskı var ama bu baskının altına girmek benim kararımdı. Bu ekibi motive etmeye gerek yok. Bu oyuncular ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar." dedi.

"HANGİ ÇOCUĞUNU DAHA ÇOK SEVİYORSUN DİYE SORUYORSUNUZ"

Ferdi Kadıoğlu'nun Milli takım tercihi ile ilgili de konuşan Alman Hoca, "3 çocuğun var ve hangi çocuğunu daha çok seviyorsun diye soruyorsunuz. Ferdi'ye takımımızda olmasını istediğimizi söyledik. İyi düşünüp karar vermek istiyorsa buna saygı duymak zorundayız." ifadelerine yer verdi.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR DE FORMA GİYEMEYECEK"

Takımdaki sakatlıklarla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Cengiz aday kadrodan ayrıldı. Mücadelede Abdülkadir Ömür de forma giyemeyecek. Aklımdaki ilk 11 belli ama son antrenmanı görmem lazım. Oyuncularımız iyi çalıştı. Planlarımız var. Kontrollü hücumu benimseyeceğiz. "Bu maçın %100 kapasite ile oynanması çok sevindirici bir şey. Biraz sabır gerekebilir ama umarım en sonunda sahadan tribünlere yayılan bir sevinç dalgası olur." şeklinde konuştu.

"ÇOK SAYIDA ŞANS YARATMAK GEREKİYOR"

Forvet tartışmalarına da son veren Kuntz, "Burak bizim 1 numaralı forvetimiz. Kenan, Serdar, Halil iyi forvetler. Onlara iyi asistler, iyi ortalar yapılmalı. Onlar için çok sayıda şans yaratmak gerekiyor. Bol miktarda pas almışlarsa iyi miydi, kötü müydü o zaman değerlendirebiliriz forvetlerimizi" ifadelerini kullandı.

"PES ETMEMEK GEREKİYOR"

Stefan Kuntz'un ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu da,

"İlk maçta ilk yarıda gol atamadığımız için sıkıntı yaşadık. Pozisyon bulduk ama gol atamamıştık. Bu maçta da erken gol bulmaya çalışacağız. Hedefimiz bir an evvel gol bulmak.

Cebelitarık'ı küçük görmememiz lazım. Golü bulduktan sonra da skoru artırmayı hedefleyeceğiz.

Hocamız sadece benimle değil tüm takımla tek tek ilgileniyor. Bize sürekli espriler yapıyor. Güzel bir ortamımız var. Dünkü idman sonrası hocamız benden bireysel bazı şeyler istemişti.

Ben 3. ligden buralara kadar geldim. Pes etmemek gerekiyor. Hayatın size neleri getireceğini bilemiyorsunuz. Büyük riskler alarak Galatasaray'a geldim. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Fatih Hoca'ma bana şans verdiği için teşekkür etmek istiyorum." dedi.