A Milli Takım'a sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldılar
Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile karşı karşıysa gelecek olan A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetinin sakatlıkları sebebiyle kamptan ayrıldığı belirtildi.
UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü karşı karşıya geleceği Rusya maçı hazırlıklarına devam eden A Milli Takımda, Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in sakatlıkları sebebiyle A Milli Takım kampından ayrıldıkları açıklandı.