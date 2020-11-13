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A Milli Takım'a sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldılar

Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile karşı karşıysa gelecek olan A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'a sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldılar

A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetinin sakatlıkları sebebiyle kamptan ayrıldığı belirtildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü karşı karşıya geleceği Rusya maçı hazırlıklarına devam eden A Milli Takımda, Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in sakatlıkları sebebiyle A Milli Takım kampından ayrıldıkları açıklandı.

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