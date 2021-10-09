A Milli takıma sakatlık şoku! Serdar Aziz ve Kenana Karaman aday kadrodan çıkarıldı!

A Milli Futbol takımımızdan üzücü bir haber geldi. Dün akşam oynanan ve 1-1 berabere biten Norveç karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz ve daha önceden parmağında sakatlığı bulunan Kenan Karaman, A Milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı. TFF, Milli oyuncuların kadrodan çıkarılma haberini resmi sitesi üzerinden yapığı açıklama ile duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç’le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.



Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan futbolcumuz Kenan Karaman da kamptan ayrıldı." ifadelerine yer verildi.