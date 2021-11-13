A Milli Takım'da Cebelitarık maçı öncesi Ozan Tufan şoku! Sakatlandı, kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Abdulkadir Ömür'ün ardından bir sakatlık da yaşandı. Orta saha oyuncusu Ozan Tufan dün yapılan antrenmanda sakatlanmasının ardından aday kadrodan çıkarıldı.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın bu akşam yapılan antrenmanında sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan, yarın oynanacak Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

MİLLİLER CEBELİTARIK KARŞISINDA KRİTİK SINAVA ÇIKACAK

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko yönetecek. Boiko'nun yardımcılıklarını Volodymyr Volodin ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Viktor Kopiievskyi olacak. Maçta aynı ülkeden Ievgenii Aranovskyi VAR, Viktor Matyash ise AVAR olarak görev alacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.