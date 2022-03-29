A Milli Takım'da sakatlık şoku! 3 isim kadrodan çıkarıldı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin play-off aşamasında Portekiz ile mücadele eden A Millî Takım, 3-1 kaybettiği maçla birlikte Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Bunun üzerine yarın İtalya ile hazırlık maçına çıkmaya hazırlanan ay-yıldızlı ekipte moralleri bozan bir gelişme yaşandı. 3 futbolcunun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

KADRODAN ÇIKARILDILAR

Karşılaşma öncesi Milli Takım'da Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz'in yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. Bu 3 futbolcu İtalya karşısında görev alamayacak. Öte yandan Portekiz maçının ardından milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da kamptan ayrılmıştı.

İTALYA İLE 15. RANDEVU

Türkiye, İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4'ü berabere biterken İtalya 10 maçı kazandı. Ay-Yıldızlıların 8 golüne karşılık, İtalya 26 gol kaydetti. İtalya ile en son 11 Haziran 2021 tarihinde EURO 2020 finallerinin açılış maçında karşılaştık ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldık.