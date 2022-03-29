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  3. A Milli Takım'da sakatlık şoku! 3 isim kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'da sakatlık şoku! 3 isim kadrodan çıkarıldı!

Portekiz'e karşı play-off maçında mağlup olarak Dünya Kupası Hayalleri'ne veda eden A Milli Takım'da bir de sakatlık şoku patlak verdi. Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'da sakatlık şoku! 3 isim kadrodan çıkarıldı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin play-off aşamasında Portekiz ile mücadele eden A Millî Takım, 3-1 kaybettiği maçla birlikte Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Bunun üzerine yarın İtalya ile hazırlık maçına çıkmaya hazırlanan ay-yıldızlı ekipte moralleri bozan bir gelişme yaşandı. 3 futbolcunun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. 

KADRODAN ÇIKARILDILAR

Karşılaşma öncesi Milli Takım'da Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz'in yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. Bu 3 futbolcu İtalya karşısında görev alamayacak. Öte yandan Portekiz maçının ardından milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da kamptan ayrılmıştı.

A Milli Takım'da sakatlık şoku! 3 isim kadrodan çıkarıldı!

İTALYA İLE 15. RANDEVU

Türkiye, İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4'ü berabere biterken İtalya 10 maçı kazandı. Ay-Yıldızlıların 8 golüne karşılık, İtalya 26 gol kaydetti. İtalya ile en son 11 Haziran 2021 tarihinde EURO 2020 finallerinin açılış maçında karşılaştık ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldık.

A Milli Takım'da sakatlık şoku! 3 isim kadrodan çıkarıldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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