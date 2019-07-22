A Milli Takımımızın Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu Milli takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi sahasında karşılaşacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile karşılaşacağı maçlar İstanbul'da oynanacak. TFF'den açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele Vodafone Park ev sahipliğinde yapılacak. Ay-yıldızlıların Arnavutluk ile 11 Ekim Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Ülker Stadı'nda oynanacak. Millilerin İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek. Etiketler : maç, a milli takım, istanbul, 2020 UEFA



