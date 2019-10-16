A Milli Takımı'mızın asker selamına ilişkin tepki çeken sözler: Biz savaşa karşıyız

Alman gazetecilere açıklamalarda bulunan futbolcu Suat Serdar, A Milli Takım'ın maçlarda yaptığı asker selamına karşı olduğunu belirtti.

Schalke'de oynayan Suat Serdar, takım arkadaşı Ozan Kabak adına da konuştu. Suat Serdar, "Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle. Yaptığı asker selamı hareketi de o amaçla değil, medya abartıyor" dedi. Suat Serdar'ın Ozan adına da konuşması tepki çekti.

Bu sözler üzerine Ozan Kabak'ın ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

ŞENOL GÜNEŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

22 yaşındaki futbolcuyla görüştüğünü söyleyen Güneş, “Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için. Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya’ya çağrıldığını duyurduk. Evraklarını verdi mi bilmiyorum” demişti.

Almanya’yı seçmesi halinde bunu açıkça söylemesi gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Almanya’yı seçtiyse bu Türkiye’nin ayıbı değil. Gizlemeye gerek yok. Daha önce Almanya’ya alınmayacağı söylüyordu. O yüzden belki de bizi kenara koydu. Tercihlerini başka şekilde yaparlarsa açık açık söylesinler. Kimseye neden böyle seçim yaptın demeyiz. Eğer gitmişse hayırlı olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği, saygı duyacağı bir takım olacaktır. İnce hesaplarla bu hayat devam etmez” şeklinde konuşmuştu.

SUAT SERDAR KİMDİR?

11 Nisan 1997 tarihinde Almanya'nın Bingen şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ordulu'dur. Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'de takımında orta saha olarak forma giymektedir.

Serdar futbola doğduğu kent Bingen'in takımlarından Hassia Bingen'de başladı. 2008 yılında 1. FSV Mainz 05'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda Mainz'ın U-17 takımına, bir sonraki sezon da U-19 takımına yükseldi.

2015-16 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkıp, 13 Eylül 2015'te Schalke 04 ile oynanan Bundesliga maçında teknik direktör Martin Schmidt tarafından ilk kez kadroya alındı. 2 gün sonra 3. Liga'da mücadele eden 1. FSV Mainz 05 II takımı ile VfB Stuttgart II karşısında kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.

Suat Serdar, 16 yaş altıdan itibaren Almanya’nın altyapısındaki tüm milli takımlarda forma giydi. Genç futbolcu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Almanya Milli Takımı'nda da oynadı.