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  3. A Milli Takımı'mızın rakipleri belli oluyor!

A Milli Takımı'mızın rakipleri belli oluyor!

UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi Amsterdam'da yapılıyor.

A Milli Takımı'mızın rakipleri belli oluyor!

UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi Amsterdam'da yapılıyor.

A Milli Takımımızın rakipleri de belli oluyor.

Kura çekimi, Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nin ev sahipliğinde, TSİ 20.00'de başladı.

İŞTE GRUPLAR

- D LİGİ

Grup 1: Andorra, Malta, Letonya, , Farore Adaları
Grup 2: San Marino, Lihtenştayn, Ceberilatırk

TORBALAR

A Ligi

Torba 1: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre

Torba 2: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya

Torba 3: Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç

Torba 4: Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda

B Ligi

Torba 1: Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti

Torba 2: İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya

Torba 3: Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda

Torba 4: Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya 

C Ligi

Torba 1: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan

Torba 2: Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi

Torba 3: Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg

Torba 4: Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova

D Ligi

Torba 1: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn

Torba 2: Andorra, Malta, San Marino 




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