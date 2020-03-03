A Milli Takımı'mızın rakipleri belli oluyor!
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi Amsterdam'da yapılıyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi Amsterdam'da yapılıyor.
A Milli Takımımızın rakipleri de belli oluyor.
Kura çekimi, Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nin ev sahipliğinde, TSİ 20.00'de başladı.
İŞTE GRUPLAR
- D LİGİ
Grup 1: Andorra, Malta, Letonya, , Farore Adaları
Grup 2: San Marino, Lihtenştayn, Ceberilatırk
TORBALAR
A Ligi
Torba 1: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre
Torba 2: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya
Torba 3: Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç
Torba 4: Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda
B Ligi
Torba 1: Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti
Torba 2: İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya
Torba 3: Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda
Torba 4: Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya
C Ligi
Torba 1: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan
Torba 2: Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi
Torba 3: Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg
Torba 4: Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova
D Ligi
Torba 1: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn
Torba 2: Andorra, Malta, San Marino
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