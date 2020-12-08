A Milli Takım Dünya Kupası eleme fikstürü

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki maç programı belli oldu.

Ay-yıldızlılar, ilk maçını 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda ile evinde oynayacak. Son maçına ise 16 Kasım 2021'de Karadağ deplasmanında çıkacak.

Gruptaki ilk müsabakasında 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda'yı ağırlayacak olan Milliler, ardından 27 Mart'ta deplasmanda Norveç ile oynadıktan sonra 30 Mart'ta Letonya ile iç sahada karşı karşıya gelecek.

Eylül ayında 3, Ekim ayında 2 maça çıkacak olan Milli Takım, 13 Kasım'da iç sahadaki Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmandaki Karadağ maçları ile eleme karşılaşmalarını tamamlayacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

Millilerin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı şöyle:

24.03.2021

20.45 Türkiye - Hollanda

27.03.2021

18.00 Norveç - Türkiye

30.03.2021

20.45 Türkiye - Letonya

01.09.2021

20.45 Türkiye - Karadağ

04.09.2021

20.45 Cebelitarık - Türkiye

07.09.2021

20.45 Hollanda - Türkiye

08.10.2021

20.45 Türkiye - Norveç

11.10.2021

20.45 Letonya - Türkiye

13.11.2021

18.00 Türkiye - Cebelitarık

16.11.2021

20.45 Karadağ - Türkiye

HOLLANDA TEKNİK DİREKTÖRÜ FRANK DE BOER'UN SÖYLEDİĞİ OLDU

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, kura sonrası yaptığı açıklamada ilk maçı Türkiye ile oynamayı temenni ettiklerini söylemişti. Hollandalı teknik adam, "İlk maçımızı onlarla oynarsak, maç büyük ihtimalle seyircisiz olur, bu da işimize gelir." demişti. Açıklanan maç programıyla birlikte De Boer'un dileği gerçekleşti!

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