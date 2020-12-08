A Milli Takım Dünya Kupası eleme fikstürü

Esrarengiz ölüm! Cami tuvaletinde bulunduYüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk açıkladıA Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli olduRB Leipzig - Manchester United maçı CANLI İZLE LİNKİBarcelona - Juventus maçı CANLI İZLE LİNKİParis Saint-Germain (PSG) - Başakşehir maçı CANLI İZLE LİNKİBakan Koca duyurdu! 4 ilde risk devam ediyorMasterchef Ayva tatlısı nasıl yapılır? | Ayva tatlısı tarifi| Malzemeleri nelerdir?Masterchef Ekler nasıl yapılır? | Ekler tarifi| Malzemeleri nelerdir?Masterchef Triliçe nasıl yapılır? | Triliçe tarifi| Malzemeleri nelerdir?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu

A Milli Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Türkiye ilk maçı 24 Mart 2021'de Hollanda ile son maçını ise 16 Kasım 2021'de Karadağ ile deplasmanda oynayacak.

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki maç programı belli oldu.

Ay-yıldızlılar, ilk maçını 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda ile evinde oynayacak. Son maçına ise 16 Kasım 2021'de Karadağ deplasmanında çıkacak.

Gruptaki ilk müsabakasında 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda'yı ağırlayacak olan Milliler, ardından 27 Mart'ta deplasmanda Norveç ile oynadıktan sonra 30 Mart'ta Letonya ile iç sahada karşı karşıya gelecek.

Eylül ayında 3, Ekim ayında 2 maça çıkacak olan Milli Takım, 13 Kasım'da iç sahadaki Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmandaki Karadağ maçları ile eleme karşılaşmalarını tamamlayacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

Millilerin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı şöyle:

24.03.2021
20.45 Türkiye - Hollanda

27.03.2021
18.00 Norveç - Türkiye

30.03.2021
20.45 Türkiye - Letonya

01.09.2021
20.45 Türkiye - Karadağ

04.09.2021
20.45 Cebelitarık - Türkiye

07.09.2021
20.45 Hollanda - Türkiye

08.10.2021
20.45 Türkiye - Norveç

11.10.2021
20.45 Letonya - Türkiye

13.11.2021
18.00 Türkiye - Cebelitarık

16.11.2021
20.45 Karadağ - Türkiye

A Milli Takım Dünya Kupası eleme fikstürü

HOLLANDA TEKNİK DİREKTÖRÜ FRANK DE BOER'UN SÖYLEDİĞİ OLDU

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, kura sonrası yaptığı açıklamada ilk maçı Türkiye ile oynamayı temenni ettiklerini söylemişti. Hollandalı teknik adam, "İlk maçımızı onlarla oynarsak, maç büyük ihtimalle seyircisiz olur, bu da işimize gelir." demişti. Açıklanan maç programıyla birlikte De Boer'un dileği gerçekleşti!

.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT