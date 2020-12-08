A Milli Takım Dünya Kupası eleme fikstürü

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Türkiye ilk maçı 24 Mart 2021'de Hollanda ile son maçını ise 16 Kasım 2021'de Karadağ ile deplasmanda oynayacak.
A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki maç programı belli oldu.
Ay-yıldızlılar, ilk maçını 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda ile evinde oynayacak. Son maçına ise 16 Kasım 2021'de Karadağ deplasmanında çıkacak.
Gruptaki ilk müsabakasında 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda'yı ağırlayacak olan Milliler, ardından 27 Mart'ta deplasmanda Norveç ile oynadıktan sonra 30 Mart'ta Letonya ile iç sahada karşı karşıya gelecek.
Eylül ayında 3, Ekim ayında 2 maça çıkacak olan Milli Takım, 13 Kasım'da iç sahadaki Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmandaki Karadağ maçları ile eleme karşılaşmalarını tamamlayacak.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ
Millilerin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı şöyle:
24.03.2021
20.45 Türkiye - Hollanda
27.03.2021
18.00 Norveç - Türkiye
30.03.2021
20.45 Türkiye - Letonya
01.09.2021
20.45 Türkiye - Karadağ
04.09.2021
20.45 Cebelitarık - Türkiye
07.09.2021
20.45 Hollanda - Türkiye
08.10.2021
20.45 Türkiye - Norveç
11.10.2021
20.45 Letonya - Türkiye
13.11.2021
18.00 Türkiye - Cebelitarık
16.11.2021
20.45 Karadağ - Türkiye
HOLLANDA TEKNİK DİREKTÖRÜ FRANK DE BOER'UN SÖYLEDİĞİ OLDU
Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, kura sonrası yaptığı açıklamada ilk maçı Türkiye ile oynamayı temenni ettiklerini söylemişti. Hollandalı teknik adam, "İlk maçımızı onlarla oynarsak, maç büyük ihtimalle seyircisiz olur, bu da işimize gelir." demişti. Açıklanan maç programıyla birlikte De Boer'un dileği gerçekleşti!
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