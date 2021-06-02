A Milli Takımın 26 kişilik EURO 2020 kadrosu açıkladı! İşte kadrodan çıkarılan isimler A Milli Futbol Takımının, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki kadrosunda yer alacak futbolcular belli oldu. Buna göre aday kadrodan Halil Akbunar, Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir ve Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında yer alacak olan Milli Takımın 26 kişilik kadrosunu belirledi. 30 kişilik aday kadroda kendisine yer bulan Halil Akbunar, Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir ve Efecan Karaca kadrodan çıkarılan isimler oldu. A MİLLİ TAKIM EURO 2020 KADROSU Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe) Defans: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Liverpool),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Cengiz Ünder (Leicester City),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Forvet: Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Halil Dervişoğlu (Galatasaray) Tayfun Altuntaş Editör