A Milli Takım'ın grubunda son durum
EURO 2020 Elemeleri'nin 8'inci haftasında A Milli Takım, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.
EURO 2020 Elemeleri'nin 8'inci haftasında A Milli Takım, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu. Grubun diğer maçlarında ise İzlanda evinde galip gelirken, Arnavutluk ise deplasmanda kazanmayı bildi.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci hafta maçlarında sonuçlar belli oldu. Grubun lideri olan A Milli Takım, deplasmanda rakibi Fransa ile 1-1 berabere kalarak 19 puanla liderliğini sürdürdü. 9'uncu maçta evinde İzlanda'yı ağırlayacak olan A Milli Takım, grubun son maçında ise Andorra'ya konuk olacak.
H Grubu 8'inci hafta maçlarında sonuçlar şöyle:
Fransa - Türkiye: 1-1
İzlanda - Andorra: 2-0
Moldova - Arnavutluk: 0-4
Kaynak: DHA
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