A Milli Takımın kampı pahalıya patladı: 12'si futbolcu 15 kişinin testi pozitif çıktı!
A Milli Futbol Takımının 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında gerçekleştirdiği kampta 12'si futbolcu, 3'ü teknik kadro olmak üzere toplam 15 kişi koronavirüs salgınına yakalandı.
2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Avrupa Elemeleri kapsamında G Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı grupta oynadığı maçlarda Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenerken Letonya ile de 3-3 berabere kaldı. Maçlarda alınan skorlar futbolseverleri mutlu ederken koronavirüs salgının pik yaptığı dönemde Milli Takım kampındaki 12 futbolcu koronavirüs salgınına yakalandı.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMINDA KORONAVİRÜS SALGININA YAKALANAN FUTBOLCULAR
İşte milli milli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular:
-Mert Müldür (Sassuolo)
-Cenk Tosun (Beşiktaş)
-Dorukhan Toköz (Beşiktaş)
-Zeki Çelik (Lille)
-Yusuf Yazıcı (Lille)
-Nazım Sangare (Fenerbahçe)
-İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
-Kenan Karaman (F. Duseldorf)
-Emre Kılınç (Galatasaray)
-Taylan Antalyalı (Galatasaray)
-Kaan Ayhan (Sassuolo)
-Merih Demiral (Juventus)
Öte yandan teknik kadrodan 3 ismin de koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.