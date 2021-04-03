A Milli Takımın kampı pahalıya patladı: 12'si futbolcu 15 kişinin testi pozitif çıktı!

2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Avrupa Elemeleri kapsamında G Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı grupta oynadığı maçlarda Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenerken Letonya ile de 3-3 berabere kaldı. Maçlarda alınan skorlar futbolseverleri mutlu ederken koronavirüs salgının pik yaptığı dönemde Milli Takım kampındaki 12 futbolcu koronavirüs salgınına yakalandı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMINDA KORONAVİRÜS SALGININA YAKALANAN FUTBOLCULAR

İşte milli milli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular:

-Mert Müldür (Sassuolo)

-Cenk Tosun (Beşiktaş)

-Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

-Zeki Çelik (Lille)

-Yusuf Yazıcı (Lille)

-Nazım Sangare (Fenerbahçe)

-İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

-Kenan Karaman (F. Duseldorf)

-Emre Kılınç (Galatasaray)

-Taylan Antalyalı (Galatasaray)

-Kaan Ayhan (Sassuolo)

-Merih Demiral (Juventus)

Öte yandan teknik kadrodan 3 ismin de koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.