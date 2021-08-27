A Milli takımının Dünya Kupası elemelerindeki aday kadrosu belli oldu!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri için maçlara çıkacak olan Millilerimiz Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak. İlk maçın 1 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacağı elemelerde A Milli takımımızın aday kadrosu da belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in EURO 2020'ye davet etmediği bazı isimlerin kadroda yer alması dikkat çekti.

A Milli Takım resmi hesabından yapılan paylaşıma göre kadroda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır,

Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş

Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Salih Uçani Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar, Kenan Karaman

Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal