A Milliler, hazırlık maçı yapacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı, uzun süren aranın ardından bir hazırlık maçıyla seyircilerin karşısına çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Hırvatistan maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Mücadelenin başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacağı da belirtildi.

Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ TAKVİMİ

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye B LİGİ'nde mücadele edecek.

Grup 1: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya

Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya

Grup 3: Macaristan, Türkiye, Sırbistan, Rusya

Grup 4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya, Galler

2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:

1. hafta: 3-5 Eylül 2020

2. hafta: 6-8 Eylül 2020

3. hafta: 8-10 Ekim 2020

4. hafta: 11-13 Ekim 2020

5. hafta: 12-14 Kasım 2020

6. hafta: 15-17 Kasım 2020

Final: 2, 3, 6 Haziran 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022

