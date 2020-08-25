A Milliler hazırlık maçı yapacak
A Milli Futbol takımımız, uzun süren aranın ardından seyirci karşısına çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde olan Milliler, Hırvatistan ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, uzun süren aranın ardından bir hazırlık maçıyla seyircilerin karşısına çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Hırvatistan maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Mücadelenin başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
Açıklamada, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacağı da belirtildi.
Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ TAKVİMİ
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye B LİGİ'nde mücadele edecek.
Grup 1: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya
Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya
Grup 3: Macaristan, Türkiye, Sırbistan, Rusya
Grup 4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya, Galler
2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:
1. hafta: 3-5 Eylül 2020
2. hafta: 6-8 Eylül 2020
3. hafta: 8-10 Ekim 2020
4. hafta: 11-13 Ekim 2020
5. hafta: 12-14 Kasım 2020
6. hafta: 15-17 Kasım 2020
Final: 2, 3, 6 Haziran 2021
Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022