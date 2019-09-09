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  3. A Milliler Moldova maçı öncesi boğazda stres attı

A Milliler Moldova maçı öncesi boğazda stres attı

A Milli Futbol Takımı, İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı. Moldova maçının heyecanını öncesinden atmış oldu.

A Milliler Moldova maçı öncesi boğazda stres attı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre dün akşam oynanan maçta Andorra'yı 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, bu sabah antrenmanından sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı.

Anadolu Hisarı İskelesi'nden başlayan ve Boğaz'ın her iki yakasını kapsayan tekne turu iki saat sürdü.  

A Milliler Moldova maçı öncesi boğazda stres attı

Anadolu Hisarı İskelesi'nden başlayan ve Boğaz'ın her iki yakasını kapsayan tekne turu iki saat sürdü.

A Milliler Moldova maçı öncesi boğazda stres attı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, tur esnasında Kız Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

A Milliler Moldova maçı öncesi boğazda stres attıA Milliler Moldova maçı öncesi boğazda stres attı

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