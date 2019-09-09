A Milliler Moldova maçı öncesi boğazda stres attı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre dün akşam oynanan maçta Andorra'yı 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, bu sabah antrenmanından sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı.

Anadolu Hisarı İskelesi'nden başlayan ve Boğaz'ın her iki yakasını kapsayan tekne turu iki saat sürdü.

Anadolu Hisarı İskelesi'nden başlayan ve Boğaz'ın her iki yakasını kapsayan tekne turu iki saat sürdü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, tur esnasında Kız Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.