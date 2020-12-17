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A Spor yayın akışı 12 Ocak Salı

Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından A Spor, Türkiye Kupası maçları sebebiyle yayın akışı en çok merak edilen kanallar arasında bulunuyor. İşte A Spor 12 Ocak 2021 Salı günü yayın akışı...

A Spor yayın akışı 12 Ocak Salı

Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. İşte A Spor 12 Ocak Salı 2021 yayın akışı...

A SPOR 12 OCAK SALI YAYIN AKIŞI

 Son Sayfa - canlı

 Sabah Sporu - canlı

 Avrupa’dan Futbol

 Spor Ajansı - canlı

 Spor Gündemi Transfer - canlı

 Kupa Günlüğü - canlı

 BURSASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 Kupa Günlüğü - canlı

 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 Maça Doğru

 Maç Özetleri

 Türkiye’nin Kupası - canlı

A SPOR TARİHİ

A Spor, Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamıştır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor , TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır.

Onur Çelik
Spor Editörü


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