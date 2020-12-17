A Spor yayın akışı 12 Ocak Salı

Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. İşte A Spor 12 Ocak Salı 2021 yayın akışı...

A SPOR 12 OCAK SALI YAYIN AKIŞI

00:00 Son Sayfa - canlı

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Avrupa’dan Futbol

11:00 Spor Ajansı - canlı

13:00 Spor Gündemi Transfer - canlı

15:00 Kupa Günlüğü - canlı

15:45 BURSASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

17:30 Kupa Günlüğü - canlı

18:45 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

20:30 Maça Doğru

20:45 Maç Özetleri

22:30 Türkiye’nin Kupası - canlı

A SPOR TARİHİ

A Spor, Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamıştır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor , TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır.