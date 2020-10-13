A Spor yayın akışı 13 Ekim 2020 A Spor canlı izle
Türkiye'nin en çok takip edilen spor kanallarından birisi olan A Spor'da bugün birçok futbol maçı bulunuyor. Bunun üzerine A Spor 13 ekim 2020 yayın akışı araştırılan konular arasında. Detaylar haberimizde...
Televizyonda en çok izlenen spor kanallarından birisi olan A Spor 13 Ekim 2020 yayın akışını sizler için derledik. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı olan A Spor'da, Kupa sezonu başlıyor. Çarşambaspor - Yozgatspor, Altındağspor - Çankaya FK, Bergama Bld. - Manisaspor maçları bugün A Spor ekranlarından yayınlanacak.
İngiltere U21 - Türkiye U21 maçı da yine bu akşam saat 21.30'da A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte 13 Ekim 2020 Salı günü A Spor yayın akışı...
13 Ekim 2020 Salı A Spor yayın akışı
02:00 - Artı Futbol [t]
04:00 - Sosyal Medya [t]
05:00 - Son Sayfa [t]
07:00 - Sabah Sporu
10:00 - Bundesliga
10:45 - Ribaund
11:00 - Bire Bir Futbol
12:00 - Spor Ajansı
13:00 - Çarşambaspor - Yozgat 1959
14:30 - Altındağspor - Çankaya Fk
15:30 - Bergama Bld. - Manisaspor
17:30 - Türkiye Kupası Belgeseli
18:00 - Ana Haber
20:00 - Bundesliga
20:30 - Premier Futbol
21:30 - İngiltere - Türkiye
23:30 - Son Sayfa
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