A Spor yayın akışı 13 Ekim 2020 A Spor canlı izle

Televizyonda en çok izlenen spor kanallarından birisi olan A Spor 13 Ekim 2020 yayın akışını sizler için derledik. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı olan A Spor'da, Kupa sezonu başlıyor. Çarşambaspor - Yozgatspor, Altındağspor - Çankaya FK, Bergama Bld. - Manisaspor maçları bugün A Spor ekranlarından yayınlanacak.

İngiltere U21 - Türkiye U21 maçı da yine bu akşam saat 21.30'da A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte 13 Ekim 2020 Salı günü A Spor yayın akışı...

13 Ekim 2020 Salı A Spor yayın akışı

02:00 - Artı Futbol [t]

04:00 - Sosyal Medya [t]

05:00 - Son Sayfa [t]

07:00 - Sabah Sporu

10:00 - Bundesliga

10:45 - Ribaund

11:00 - Bire Bir Futbol

12:00 - Spor Ajansı

13:00 - Çarşambaspor - Yozgat 1959

14:30 - Altındağspor - Çankaya Fk

15:30 - Bergama Bld. - Manisaspor

17:30 - Türkiye Kupası Belgeseli

18:00 - Ana Haber

20:00 - Bundesliga

20:30 - Premier Futbol

21:30 - İngiltere - Türkiye

23:30 - Son Sayfa

A SPOR CANLI İZLE

A Spor kanalını canlı izlemek için tıklayınız.