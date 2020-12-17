A Spor yayın akışı 14 Ocak Perşembe |A Spor'da bugün hangi maçlar var?
Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından A Spor, Türkiye Kupası maçları sebebiyle yayın akışı en çok merak edilen kanallar arasında bulunuyor. İşte A Spor 14 Ocak Perşembe günü yayın akışı...
Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. İşte A Spor 14 Ocak Perşembe yayın akışı...
A SPOR 14 OCAK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
Sabah Sporu - canlı
ZTK Maç Özetler
Spor Medyası - canlı
Spor Ajansı - canlı
Gün Ortası - canlı
Spor Gündemi Transfer - canlı
Hıncal Uluç ile Baş Başa
Kupa Günlüğü - canlı
AYTEMİZ ALANYASPOR - B. BLD. ERZURUMSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
Maça Doğru
Maç Özetleri
Türkiye’nin Kupası - canlı
A Spor, Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamıştır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor , TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır.