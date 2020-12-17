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A Spor yayın akışı 14 Ocak Perşembe |A Spor'da bugün hangi maçlar var?

Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından A Spor, Türkiye Kupası maçları sebebiyle yayın akışı en çok merak edilen kanallar arasında bulunuyor. İşte A Spor 14 Ocak Perşembe günü yayın akışı...

A Spor yayın akışı 14 Ocak Perşembe |A Spor'da bugün hangi maçlar var?

Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. İşte A Spor 14 Ocak Perşembe yayın akışı...

A SPOR 14 OCAK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Sabah Sporu - canlı

ZTK Maç Özetler

Spor Medyası - canlı

Spor Ajansı - canlı

Gün Ortası - canlı

Spor Gündemi Transfer - canlı

Hıncal Uluç ile Baş Başa

Kupa Günlüğü - canlı

AYTEMİZ ALANYASPOR - B. BLD. ERZURUMSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

Maça Doğru

Maç Özetleri

Türkiye’nin Kupası - canlı

A Spor, Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamıştır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor , TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır.

Onur Çelik
Spor Editörü


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