A Spor yayın akışı
Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından A Spor, Türkiye Kupası maçları sebebiyle yayın akışı en çok merak edilen kanallar arasında bulunuyor. İşte A Spor 20 Aralık 2020 Pazar günü yayın akışı...
Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. İşte A Spor 20 Aralık Pazar yayın akışı...
A SPOR 18 ARALIK CUMA YAYIN AKIŞI
07:00 Sabah Sporu - canlı
09:45 A Spor Taksi
10:00 Protokol Tribünü - canlı
11:00 Avrupa’dan Futbol - canlı
11:30 Spor Ajansı - canlı
13:00 Haydi Maça - canlı
16:00 Avrupa’dan Futbol
17:00 Maç Günü - canlı
19:00 Skorbord - canlı
21:00 Takım Oyunu - canlı
23:30 Son Sayfa - canlı