A Spor yayın akışı

Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. İşte A Spor 20 Aralık Pazar yayın akışı...

A SPOR 18 ARALIK CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu - canlı

09:45 A Spor Taksi

10:00 Protokol Tribünü - canlı

11:00 Avrupa’dan Futbol - canlı

11:30 Spor Ajansı - canlı

13:00 Haydi Maça - canlı

16:00 Avrupa’dan Futbol

17:00 Maç Günü - canlı

19:00 Skorbord - canlı

21:00 Takım Oyunu - canlı

23:30 Son Sayfa - canlı