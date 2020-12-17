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A Spor yayın akışı

Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından A Spor, Türkiye Kupası maçları sebebiyle yayın akışı en çok merak edilen kanallar arasında bulunuyor. İşte A Spor 20 Aralık 2020 Pazar günü yayın akışı...

A Spor yayın akışı

Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. İşte A Spor 20 Aralık Pazar yayın akışı...

A SPOR 18 ARALIK CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu - canlı
09:45 A Spor Taksi
10:00 Protokol Tribünü - canlı
11:00 Avrupa’dan Futbol - canlı
11:30 Spor Ajansı - canlı
13:00 Haydi Maça - canlı
16:00 Avrupa’dan Futbol
17:00 Maç Günü - canlı
19:00 Skorbord - canlı
21:00 Takım Oyunu - canlı
23:30 Son Sayfa - canlı

Onur Çelik
Spor Editörü


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