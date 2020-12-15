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A Spor yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı

Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından A Spor, Türkiye Kupası maçları sebebiyle yayın akışı en çok merak edilen kanallar arasında bulunuyor. İşte A Spor 15 Aralık Salı günü yayın akışı...

A Spor yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı

Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. Kupanı 5. tur maçlarının başlayacağı Salı günü ise günün en kritik maçı, Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanacak. İşte A Spor 15 Aralık Salı yayın akışı...

A SPOR 15 ARALIK SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Bundesliga’da Bu Hafta
11:00 Spor Medyası - canlı
13:00 KASIMPAŞA - MUĞLASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
15:00 ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
17:00 YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
18:30 GÖZTEPE - BURSASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
20:30 Kupa Günlüğü - canlı
21:00 GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
23:00 Türkiye’nin Kupası - canlı

Onur Çelik
Spor Editörü


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