A Spor yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe

Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. Kupanın 5. tur maçlarının oynandığı Perşembe günü ise günün en kritik maçı, Beşiktaş ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak. İşte A Spor 17 Aralık Perşembe yayın akışı...

A SPOR 17 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

00:00 Son Sayfa - canlı

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 La Liga’da Bu Hafta

11:00 Spor Medyası - canlı

13:00 GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR / İH KONYASPOR - ALTINORDU | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:00 FT ANTALYASPOR - B. BOLUSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

17:00 DG SİVASSPOR - GİRESUNSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

19:00 M. BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

21:00 BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

23:00 Türkiye’nin Kupası - canlı