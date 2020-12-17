A Spor yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından A Spor, Türkiye Kupası maçları sebebiyle yayın akışı en çok merak edilen kanallar arasında bulunuyor. İşte A Spor 17 Aralık 2020 Perşembe günü yayın akışı...
Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. Kupanın 5. tur maçlarının oynandığı Perşembe günü ise günün en kritik maçı, Beşiktaş ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak. İşte A Spor 17 Aralık Perşembe yayın akışı...
A SPOR 17 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
00:00 Son Sayfa - canlı
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 La Liga’da Bu Hafta
11:00 Spor Medyası - canlı
13:00 GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR / İH KONYASPOR - ALTINORDU | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
15:00 FT ANTALYASPOR - B. BOLUSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
17:00 DG SİVASSPOR - GİRESUNSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
19:00 M. BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
21:00 BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
23:00 Türkiye’nin Kupası - canlı