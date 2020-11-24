A Spor yayın akışı 24 Kasım Salı
En çok izlenen spor kanallarından A Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nın da yayıncısı konumunda. Günün kupa maçlarını kesintisiz yayınlayacak olan kanalın yayın akışı merak ediliyor. İşte, A Spor yayın akışı 24 Kasım Salı...
Türkiye'nin spor kanalı A Spor, futbol dolu bir günle futbolseverleri bekliyor. Türkiye Kupası maçlarının ardı ardına hız kesmeden yayınlanacağı bugün, taraftarlar, A Spor'da hangi maçlar var merakını 24 Kasım yayın akışını araştırarak geçiriyor. İşte, A Spor 24 Kasım Salı yayın akışı...
A SPOR 24 KASIM SALI YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sabah Sporu - canlı
- 10:00 Artı Futbol (T)
- 11:00 Bire Bir Futbol - canlı
- 13:00 GENÇLERBİRLİĞİ - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
- 15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
- 17:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - ESENLER EROKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
- 19:00 ADANASPOR - SAKARYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
- 21:00 FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
- 23:00 Son Sayfa - canlı