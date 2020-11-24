A Spor yayın akışı 24 Kasım Salı

Türkiye'nin spor kanalı A Spor, futbol dolu bir günle futbolseverleri bekliyor. Türkiye Kupası maçlarının ardı ardına hız kesmeden yayınlanacağı bugün, taraftarlar, A Spor'da hangi maçlar var merakını 24 Kasım yayın akışını araştırarak geçiriyor. İşte, A Spor 24 Kasım Salı yayın akışı...

A SPOR 24 KASIM SALI YAYIN AKIŞI